Милиция задержала в Витебске двух католических священников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Первомайском районе Витебска двух католических священников, сегодня их будут судить за административное правонарушение, сообщили Sputnik в РКЦ в Беларуси.

© Sputnik / Мария Амелина Гомеле В на одиночный пикет вышел православный священник

Задержанными являются иезуит, настоятель прихода Святого Владислава Виктор Жук и викарий греко-католического прихода Алексей Воронько. Они были задержаны по второй половине 8 декабря.

"Они были доставлены в РУВД Первомайского района и провели всею ночь в ИВС, сегодня пройдет суд", - уточнили в католической конфессии

На священников составлены протоколы за административное правонарушение, суд пройдет по скайпу.

Это не первый случай, когда в Витебской области к ответственности привлекают священнослужителей. На минувшей неделе суд Россонского района привлек католического священнослужителя к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики .

Ранее 10 суток административного ареста назначил суд Ивацевичского района (Брестская область) греко-католическому священнику Виталию Быстрову за участие в несанкционированной уличной акции протеста.

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