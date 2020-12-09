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Милиция задержала в Витебске двух католических священников
09.12.2020 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек - Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Первомайском районе Витебска двух католических священников, сегодня их будут судить за административное правонарушение, сообщили Sputnik в РКЦ в Беларуси.
Задержанными являются иезуит, настоятель прихода Святого Владислава Виктор Жук и викарий греко-католического прихода Алексей Воронько. Они были задержаны по второй половине 8 декабря.
"Они были доставлены в РУВД Первомайского района и провели всею ночь в ИВС, сегодня пройдет суд", - уточнили в католической конфессии
На священников составлены протоколы за административное правонарушение, суд пройдет по скайпу.
Это не первый случай, когда в Витебской области к ответственности привлекают священнослужителей. На минувшей неделе суд Россонского района привлек католического священнослужителя к административной ответственности за публичную
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На сегодня назначено судебное рассмотрение административных протоколов, составленных в отношении задержанных.
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