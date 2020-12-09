Сельчанин нашел минометные мины неподалеку от польской границы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Житель приграничной деревни Долбизно Каменецкого района нашел во дворе своего дома во время земляных работ три минометные мины времен Великой Отечественной войны, об этом Sputnik рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

"Сначала он выкопал один боеприпас, затем еще два. На место приехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526", - пояснила собеседница.

Территорию, где были обнаружены мины, оперативно перекрыли. По оценке специалистов, найденными объектами являются минометные мины времен ВОВ. Предположительно, они могли использоваться белорусскими партизанами для обстрела немецких войск в 1941 году. Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.

Наталья Сахарчук уточнила, что Брестская область - очевидный лидер среди белорусских регионов по таким находкам. Неделю назад в Пинском районе мужчина нашел в лесу 50-ти килограммовую немецкую авиационную бомбу и хотел сдать на металлолом .

"Хорошо, что прохожие обратили внимание на необычную находку и позвонили в РОВД. Последствия могли быть фатальные: волна от такой бомбы порядка 600 метров", - отметила представитель УВД.

Она напомнила, что при обнаружении подобных предметов их нельзя трогать ни в коем случае, а следует вызвать сотрудников милиции.

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