Дело о смерти Романа Бондаренко: суд оставил журналистку Борисевич в СИЗО

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Суд Центрального района Минска отклонил жалобу адвоката на содержание под стражей сотрудницы портала TUT.BY Екатерины Борисевич, которая проходит обвиняемой по делу, связанному со смертью минчанина Романа Бондаренко, сообщили в суде.

Борисевич проходит обвиняемой по делу о разглашении медицинских сведений о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко, которое расследует Генеральная прокуратура Беларуси. Второй обвиняемый – врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин. Они были задержаны за разглашение врачебной тайны.

"В удовлетворении жалобы адвоката на меру пресечения, избранную в отношении Борисевич, судом отказано", – сообщили Sputnik в суде в среду.

Там также сообщили, что жалоба рассматривалась в закрытом судебном заседании на основании Уголовно-процессуального кодекса, огласили только резолютивную часть, обвиняемая не присутствовала в зале суда. Жалобу суд рассматривал в присутствии прокурора и адвоката.

В чем обвиняют журналистку и врача

Как ранее сообщал заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско, согласно материалам дела, врач, поддавшись уговорам Борисевич, предоставил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и другую.

По словам Дыско, такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан к официальной информации и в целом – к правоохранительным органам и органам государственной власти.

Что произошло в минском дворе?

Речь идет о 31-летнем активисте Романе Бондаренко, который скончался 12 ноября после конфликта в одном из районов Минска. Как сообщали СМИ, вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

По информации СК Беларуси, в крови Бондаренко был обнаружен алкоголь. В материале, который подготовила Борисевич, используя информацию, полученную от Сорокина, говорилось, что гражданский активист, наоборот, был трезв и получил повреждение в драке.

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