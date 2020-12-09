Флагшток пустовал на площади Государственного флага - узнали, почему

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Флагшток, где развивается самый большой флаг в Беларуси, сегодня оказался пустым.

Официальный Telegram-канал Мингорисполкома объяснил причину: ничего сверхъестественного не произошло.

"Специалисты проверяли работу механического и электрического оборудования флагштока в рамках технического обслуживания, которое проводится в соответствии с графиком работ", - пояснил Горремавтодор Мингорисполкома.

Сейчас флаг вернули на место.

© Sputnik / Виктор Толочко Площадь государственного герба и флага в Минске

Площадь Государственного флага в Минске открыли 2 июля 2013 года. На высоте 70 метров (почти 25-этажный дом) развивается полотнище размером 14 на 7 метров. Вес флага – около 25 килограмм, изготовлен он из специальной водонепроницаемой и не выгорающей на солнце ткани.

Сама площадь представляет собой круг радиусом 50 метров с постаментом внутри, где и размещается флагшток.

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