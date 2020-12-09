Умер Вячеслав Кебич - первый премьер-министр Республики Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Скончался Вячеслав Кебич - первый премьер-министр Беларуси, об этом сообщили сообщили Sputnik в Совете министров республики.

Кебич умер в Минске на 85-м году жизни.

Один из старейших белорусских политиков, Кебич был главным оппонентом Александра Лукашенко на первых президентских выборах в Беларуси. Но в историю он вошел не в этом качестве, как один из политиков, подписавших Беловежские соглашения .

Кебич был первым премьер-министром Беларуси - он занимал этот пост с 1991 по 1994 годы.

Уйдя с поста главы правительства, Кебич создал Белорусский торгово-финансовый союз, который возглавлял последние годы. Почти 10 лет Кебич был членом Палаты представителей Национального собрания Беларуси - с 1996 по 2004. Он имеет научное звание - кандидат экономических наук, написал две книги: "Искушение властью" и "Беловежский гамбит".

Также Кебич имеет несколько наград, среди которых два Ордена Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", а также звание заслуженного машиностроителя БССР и лауреата Госпремии БССР. В 1996 году награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Беларуси.

В эксклюзивном интервью Sutnik он признавался, что ужасно не любит, если водитель заезжает за ним хоть на минуту позже. На его столе каждое утро — большая стопка газет, которые обязательно прочитываются.

Бывший премьер-министр БССР, один из подписантов беловежского соглашения рассказал в интервью Sputnik для проекта "25 лет без СССР" о том, как разделились эпохи, как строилась жизнь без СССР, как страны выживали и могла ли история сложиться по-другому.

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