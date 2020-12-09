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Умер Вячеслав Кебич - первый премьер-министр Республики Беларусь
09.12.2020 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек - Sputnik. Скончался Вячеслав Кебич - первый премьер-министр Беларуси, об этом сообщили сообщили Sputnik в Совете министров республики.
© Sputnik / Алексей Бойцов
Кебич умер в Минске на 85-м году жизни.
Один из старейших белорусских политиков, Кебич был главным оппонентом Александра Лукашенко на первых президентских выборах в Беларуси. Но в историю он вошел не в этом качестве, как один из политиков,
Кебич был первым премьер-министром Беларуси - он занимал этот пост с 1991 по 1994 годы.
Уйдя с поста главы правительства, Кебич создал Белорусский торгово-финансовый союз, который возглавлял последние годы. Почти 10 лет Кебич был членом Палаты представителей Национального собрания Беларуси - с 1996 по 2004. Он имеет научное звание - кандидат экономических наук, написал две книги: "Искушение властью" и "Беловежский гамбит".
© Sputnik Сергей Пушкин
Также Кебич имеет несколько наград, среди которых два Ордена Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", а также звание заслуженного машиностроителя БССР и лауреата Госпремии БССР. В 1996 году награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Беларуси.
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Бывший премьер-министр БССР, один из подписантов беловежского соглашения рассказал в интервью Sputnik для
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По предварительным данным, Кебич скончался от осложнений, вызванных заболеванием коронавирусной инфекцией.
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