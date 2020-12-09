Подросток готовил вооруженное нападение на школу, он задержан – ФСБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Туле 18-летнего молодого человека, парень готовил атаку на одно из местных учебных заведений, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ в городе Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение", - говорится в сообщении.

У молодого человека изъяты охотничье ружье и средства коммуникации, содержащие "материалы об аналогичных преступлениях".

Следователи пока возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение оружия".

По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.