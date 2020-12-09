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Подросток готовил вооруженное нападение на школу, он задержан – ФСБ

09.12.2020 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Туле 18-летнего молодого человека, парень готовил атаку на одно из местных учебных заведений, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

© CC BY 2.0 / Maarten Van Damme / Murder's weapon on the table
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"ФСБ РФ в городе Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение", - говорится в сообщении.

У молодого человека изъяты охотничье ружье и средства коммуникации, содержащие "материалы об аналогичных преступлениях". 

Следователи пока возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение оружия". 

По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.

 
Теги: Минск
 
 
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"Аналогичные преступления" натолкнули юношу на мысль взять в руки охотничье ружье и устроить расправу в местной школе.
 
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