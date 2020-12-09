|
Подросток готовил вооруженное нападение на школу, он задержан – ФСБ
09.12.2020 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек – Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Туле 18-летнего молодого человека, парень готовил атаку на одно из местных учебных заведений, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в городе Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение", - говорится в сообщении.
У молодого человека изъяты охотничье ружье и средства коммуникации, содержащие "материалы об аналогичных преступлениях".
Следователи пока возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение оружия".
По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Аналогичные преступления" натолкнули юношу на мысль взять в руки охотничье ружье и устроить расправу в местной школе.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)