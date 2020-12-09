Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Прокуратура Центрального района столицы направила в суд уголовное дело в отношении 56-летней минчанки, ее будут судить за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни милиционеров, сообщили в прокуратуре Минска.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.179 "Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни", санкция статьи предусматривает наказание общественными работами, или штрафом, или арестом.

"Дело передано в суд, обвиняемой оставлена мера пресечения в виде личного поручительства", - сообщили Sputnik в среду в прокуратуре Минска.

Чужая тайна

Согласно материалам дела, женщина работала почтальоном в одном из отделений связи Минска. В ее служебные обязанности входило хранение служебной тайны и тайны почтовой связи.

"Но в конце сентября 2020 года, имея доступ к доставочным карточкам подписчиков ведомственной газеты МВД Беларуси, собрала сведения о частной жизни 35 сотрудников милиции без их согласия, которые впоследствии разместила для всеобщего обозрения в мессенджере Telegram", - рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, эти действия повлекли причинение вреда правам и законным интересам потерпевших.

Во время допросов у следователя обвиняемая признала вину. Свои действия она объяснила надуманной местью в отношении сотрудников милиции за выполнение ими служебной деятельности – незадолго до этого за совершение административного правонарушения задержали родственницу обвиняемой.

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