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В Гомельском районе работники МЧС спасли провалившегося под лед озера и замерзающего на другом берегу мужчину

09.12.2020 15:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе мужчина провалился под лед, сам выбрался из воды, но едва не замерз. К счастью, на помощь пришли спасатели. Подробности рассказали в МЧС.


Инцидент произошел вечером 8 декабря на озере Катча, недалеко от деревни Терюха.

Пока работники МЧС ехали к месту вызова, мужчина сам выбрался из воды, но оказался на противоположном берегу озера. В мокрой одежде на морозе он замерзал.

Работники МЧС при помощи спасательной доски и веревки переправили мужчину на другой берег, где его уже ждали медики. С общим переохлаждением пострадавшего отвезли в больницу.

 
 
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Инцидент произошел вечером 8 декабря на озере Катча, недалеко от деревни Терюха.
 
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