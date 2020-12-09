В Гомельском районе работники МЧС спасли провалившегося под лед озера и замерзающего на другом берегу мужчину

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе мужчина провалился под лед, сам выбрался из воды, но едва не замерз. К счастью, на помощь пришли спасатели. Подробности рассказали в МЧС.





Инцидент произошел вечером 8 декабря на озере Катча, недалеко от деревни Терюха.

Пока работники МЧС ехали к месту вызова, мужчина сам выбрался из воды, но оказался на противоположном берегу озера. В мокрой одежде на морозе он замерзал.

Работники МЧС при помощи спасательной доски и веревки переправили мужчину на другой берег, где его уже ждали медики. С общим переохлаждением пострадавшего отвезли в больницу.