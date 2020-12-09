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В Гомельском районе работники МЧС спасли провалившегося под лед озера и замерзающего на другом берегу мужчину
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе мужчина провалился под лед, сам выбрался из воды, но едва не замерз. К счастью, на помощь пришли спасатели. Подробности
Инцидент произошел вечером 8 декабря на озере Катча, недалеко от деревни Терюха.
Пока работники МЧС ехали к месту вызова, мужчина сам выбрался из воды, но оказался на противоположном берегу озера. В мокрой одежде на морозе он замерзал.
Работники МЧС при помощи спасательной доски и веревки переправили мужчину на другой берег, где его уже ждали медики. С общим переохлаждением пострадавшего отвезли в больницу.
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В Гомельском районе работники МЧС спасли провалившегося под лед озера и замерзающего на другом берегу мужчину
Инцидент произошел вечером 8 декабря на озере Катча, недалеко от деревни Терюха.
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