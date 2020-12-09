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Выясняются причины аварии в Логойском районе
Источник материала: БT
37-летний минчанин, двигаясь на автодороге, неправильно выбрал скорость движения, в результате не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель "Форд-Фокус" госпитализирован. Предварительно, мужчина находился в нетрезвом состоянии и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.
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37-летний минчанин, двигаясь на автодороге, неправильно выбрал скорость движения, в результате не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся....
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