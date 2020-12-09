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Генпрокуратура – о досудебном расследовании в Литве по обращению белоруса

09.12.2020 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Генпрокуратура Беларуси считает вмешательством во внутренние дела республики применение генпрокуратурой Литвы института универсальной юрисдикции.

Универсальная юрисдикция – это исключительный механизм уголовного права, который применяется для преследования за совершение особо тяжких преступлений. Она предусмотрена четырьмя Женевскими конвенциями в 1949 году. Этот инструмент позволяет привлекать к ответственности подозреваемого в нарушении гуманитарного права в любом суде или трибунале любой страны.

© Photo : Генеральная прокуратура РБ
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В среду офис Светланы Тихановской заявил о том, что генеральная прокуратура Литвы по универсальной юрисдикции завела первое уголовное дело по факту пыток в Беларуси.

"Субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", – прокомментировали в Генпрокуратуре Беларуси.

По данным Тихановской, белорус Максим Хорошин подвергся пыткам в Минске и вынужден был покинуть Беларусь. Сам он сейчас находится в Литве. Заявление в литовскую генпрокуратуру от имени офиса Тихановской подал адвокат Гедрюс Данелюс.

После проверки материалов генпрокуратура Литвы посчитала их достаточными для полноценного уголовного преследования.

Генпрокуратура Беларуси заявила, что в Беларуси сейчас идет доследственная проверка по заявлению Хорошина.

"В настоящее время по заявлению указанного гражданина компетентные органы Беларуси проводят доследственную проверку и решение будет принято в соответствии с национальным законодательством", – отметили в белорусской генпрокуратуре.

В ведомстве также сообщили, что направили в МИД информацию о необходимости принятия соответствующих мер реагирования по линии внешнеполитического ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Генпрокуратура Литвы завела первое уголовное дело по факту пыток в Беларуси в отношении Максима Хорошина. Генпрокуратура Беларуси сообщила, что компетентные...
 
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