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Задержан минчанин, угрожавший Придыбайло убийством

09.12.2020 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Задержан житель Минска, который угрожал убийством журналисту телеканала RT Константину Придыбайло, об этом в среду сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, известно, что он работает в столичном соццентре религиозного толка.
 
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