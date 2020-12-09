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Задержан минчанин, угрожавший Придыбайло убийством
09.12.2020 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек - Sputnik. Задержан житель Минска, который угрожал убийством журналисту телеканала RT Константину Придыбайло, об этом в среду сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, известно, что он работает в столичном соццентре религиозного толка.
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