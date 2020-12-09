Медики рассказали, как две недели боролись за жизнь Кебича

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич две недели находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, рассказала заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического медицинского центра Светлана Галицкая.

Кебича госпитализировали 26 ноября на скорой помощи, он находился в крайне тяжелом состоянии. Политика сразу же поместили в реанимацию.

"С этого момента мы активно боролись за его жизнь, боролись со всеми заболеваниями, которые у него имелись на тот момент. Сразу же была налажена высокопоточная кислород-терапия. Он получал всю активную терапию, положенную в таких ситуациях", - рассказала Галицкая в эфире телеканала "Беларусь-1".

Она отметила, что у 84-летнего Кебича было тяжелое поражение легких, имелись также и другие сопутствующие заболевания. Однако все усилия медиков были напрасны. По словам Галицкой, политик боролся за жизнь, активно помогал врачам и выполнял все их указания.

"Нам очень тяжело терять пациента, который так хотел жить. Мы глубоко скорбим", - подчеркнула замглавврача.