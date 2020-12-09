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Не справился с управлением: трех пешеходов сбил водитель в центре Могилева

10.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Автомобиль Audi сбил троих пешеходов на тротуаре в Могилеве, сообщили в среду в пресс-службе республиканского МВД.

© Sputnik / Виктор Толочко
Легковушка сбила женщину с ребенком на переходе в Минске

ДТП произошло вечером, около 18:20 на одной из центральных улиц города. Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением, легковушку выбросило на тротуар, машину остановили только бетонные ступеньки.

Три пешехода - двое мужчин и женщина – с различными травмами доставлены в больницу.

"На месте аварии работали сотрудники ГАИ и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в МВД.

В пресс-службе добавили, что мужчина, сидевший за рулем авто, неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами, по предварительной информации водитель не справился с управлением.
 
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