|
Не справился с управлением: трех пешеходов сбил водитель в центре Могилева
10.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек – Sputnik. Автомобиль Audi сбил троих пешеходов на тротуаре в Могилеве, сообщили в среду в пресс-службе республиканского МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП произошло вечером, около 18:20 на одной из центральных улиц города. Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением, легковушку выбросило на тротуар, машину остановили только бетонные ступеньки.
Три пешехода - двое мужчин и женщина – с различными травмами доставлены в больницу.
"На месте аварии работали сотрудники ГАИ и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в МВД.
В пресс-службе добавили, что мужчина, сидевший за рулем авто, неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами, по предварительной информации водитель не справился с управлением.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)