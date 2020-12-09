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Завершено расследование уголовного дела в Минске на улице Макаенка

10.12.2020 16:09 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

По данным следствия, 2 ноября около часа ночи пьяный минчанин подошел к двум милиционерам и ударил одного из сотрудников. После чего оказал сопротивление при задержании. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также сопротивление сотруднику милиции с применением насилия". Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Тысячи металлических ежей для уличных протестов

Также Генпрокуратура направила в суд Гомельской области уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках. Согласно материалам дела, активист движения "Страна для жизни» и администратор одного из телеграм-каналов вместе с соратниками на территории Мозырского района изготовил более тысячи металлических ежей. Фигурант собирался передать их для использования во время массовых беспорядков 9 августа и в последующие дни в Минске и других городах.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, 2 ноября около часа ночи пьяный минчанин подошел к двум милиционерам и ударил одного из сотрудников. После чего оказал сопротивление при...
 
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