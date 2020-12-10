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Тело новорожденного ребенка найдено в мусорном контейнере в Витебске

10.12.2020 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек –Sputnik. Витебские следователи проводят проверку по факту обнаружения в контейнере для мусора в Витебске тела младенца сообщили в СК.

© Photo : СК РБ
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Сообщение в правоохранительные органы поступило вечером 9 декабря.

"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери новорожденного ребенка устанавливается", - сообщили Sputnik четверг в УСК по Витебской области.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия.

"Уже изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах", - сказали следователи.

Последует

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Правоохранительные органы и медики устанавливают обстоятельства смерти погибшего младенца и личность матери.
 
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