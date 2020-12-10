Общежитие горело в Гродно: проводилась эвакуация

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек - Sputnik. Общежитие горело в Гродно, спасатели эвакуировали 86 человек, сообщила пресс-служба МЧС в четверг.

Информацию о возгорании 9 декабря в 15:26 своевременно сообщили в МЧС системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния". Как стало известно, горел двухкомнатный блок на втором этаже девятиэтажного общежития №3 УЖРЭП, который находится по бульвару Ленинского Комсомола.

Сотрудники МЧС вместе с персоналом общежития эвакуировали из здания 86 человек (из них 20 детей). Пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.

Система "Молния" предназначена для наблюдения за состоянием приемно-контрольного оборудования на определенном объекте. В случае пожара устройство позволяет своевременно передать сигнал на пульт МЧС и обеспечить оперативное реагирование подразделения спасателей.