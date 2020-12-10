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Общежитие горело в Гродно: проводилась эвакуация

10.12.2020 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек - Sputnik. Общежитие горело в Гродно, спасатели эвакуировали 86 человек, сообщила пресс-служба МЧС в четверг.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Информацию о возгорании 9 декабря в 15:26 своевременно сообщили в МЧС системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния". Как стало известно, горел двухкомнатный блок на втором этаже девятиэтажного общежития №3 УЖРЭП, который находится по бульвару Ленинского Комсомола.

Сотрудники МЧС вместе с персоналом общежития эвакуировали из здания 86 человек (из них 20 детей). Пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.

Система "Молния" предназначена для наблюдения за состоянием приемно-контрольного оборудования на определенном объекте. В случае пожара устройство позволяет своевременно передать сигнал на пульт МЧС и обеспечить оперативное реагирование подразделения спасателей.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Возгорание своевременно обнаружили системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния".
 
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