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Общежитие горело в Гродно: проводилась эвакуация
10.12.2020 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек - Sputnik. Общежитие горело в Гродно, спасатели эвакуировали 86 человек, сообщила пресс-служба МЧС в четверг.
© Sputnik / Виктор Толочко
Информацию о возгорании 9 декабря в 15:26 своевременно сообщили в МЧС системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния". Как стало известно, горел двухкомнатный блок на втором этаже девятиэтажного общежития №3 УЖРЭП, который находится по бульвару Ленинского Комсомола.
Сотрудники МЧС вместе с персоналом общежития эвакуировали из здания 86 человек (из них 20 детей). Пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.
Система "Молния" предназначена для наблюдения за состоянием приемно-контрольного оборудования на определенном объекте. В случае пожара устройство позволяет своевременно передать сигнал на пульт МЧС и обеспечить оперативное реагирование подразделения спасателей.
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Возгорание своевременно обнаружили системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния".
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