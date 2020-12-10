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В Дрогичинском районе горел телятник. Эвакуировали 500 телят
Источник материала: Tut.by
9 декабря горел телятник ОАО «Бездеж-Агро» в Дрогичинском районе, сообщает
Спасатели и работники хозяйства эвакуировали из горящего здания 500 телят в возрасте от трех до шести месяцев.
Огонь повредил деревянную обрешетку и входные ворота в одну из секций. Причина пожара устанавливается.
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