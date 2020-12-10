В Дрогичинском районе горел телятник. Эвакуировали 500 телят

Источник материала: Tut.by

9 декабря горел телятник ОАО «Бездеж-Агро» в Дрогичинском районе, сообщает МЧС .

Спасатели и работники хозяйства эвакуировали из горящего здания 500 телят в возрасте от трех до шести месяцев.

Огонь повредил деревянную обрешетку и входные ворота в одну из секций. Причина пожара устанавливается.