ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речице открывается крупный торговый центр, в нем будет гипермаркет Green. Рассказываем, где и когда

10.12.2020 11:31 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Речице завтра, 11 декабря, открывается крупный торгово-развлекательный центр Global Market.


Торговый центр построили на пересечении Светлогорского шоссе и улицы Григория Ширмы. Его площадь — около 17 тыс. м2.

На первом этаже — супермаркет Green с большой зоной кулинарии. Пиццу можно будет заказать на месте или по телефону, а потом забрать в удобное время. Появится и Green Food — островок здорового перекуса.

Второй этаж займут магазины Gloria Jeans, «Электросила», «Буслік» и Funtastik. В будущем здесь также планируют открыть кинотеатр на 4 зала и семейно-развлекательный центр.

Первых покупателей в ТРЦ Global Market ждут в 12 часов в субботу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговый центр построили на пересечении Светлогорского шоссе и улицы Григория Ширмы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Под Лидой в шалаше нашли мертвыми мужчину и женщину. Супруги, скорее всего, замерзли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика