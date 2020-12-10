В Речице открывается крупный торговый центр, в нем будет гипермаркет Green. Рассказываем, где и когда

Источник материала: Tut.by

В Речице завтра, 11 декабря, открывается крупный торгово-развлекательный центр Global Market.





Торговый центр построили на пересечении Светлогорского шоссе и улицы Григория Ширмы. Его площадь — около 17 тыс. м2.

На первом этаже — супермаркет Green с большой зоной кулинарии. Пиццу можно будет заказать на месте или по телефону, а потом забрать в удобное время. Появится и Green Food — островок здорового перекуса.

Второй этаж займут магазины Gloria Jeans, «Электросила», «Буслік» и Funtastik. В будущем здесь также планируют открыть кинотеатр на 4 зала и семейно-развлекательный центр.

Первых покупателей в ТРЦ Global Market ждут в 12 часов в субботу.