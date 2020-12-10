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Под Лидой в шалаше нашли мертвыми мужчину и женщину. Супруги, скорее всего, замерзли
Источник материала: Tut.by
Около Лиды утром 9 декабря в шалаше нашли тела супругов — 58-летнего мужчины и 55-летней женщины,
Тела мужчины и женщины нашел монтер железнодорожных путей.
Предварительно установлено, что супруги не имели постоянного места жительства, проживали в шалаше, злоупотребляли спиртным.
Предположительно, причиной смерти супружеской пары стало переохлаждение.
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Около Лиды утром 9 декабря в шалаше были обнаружены тела супругов - 58-летнего мужчины и 55-летней женщины.
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