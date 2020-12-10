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За нападение на милиционера из-за бытового конфликта задержан житель Могилевского района. Есть видео инцидента

10.12.2020 12:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Могилевского района задержали за нападение на милиционера и возбудили в отношении него уголовное дело, сообщает МВД. В момент нападения подозреваемый был пьян.

В конце ноября в деревню Лыково Могилевского района участковые инспекторы приехали по вызову местного жителя. Он жаловался на соседа, который угрожал ему расправой.

Когда сотрудники пришли опросить мужчину, на которого жаловался сосед, навстречу им вышел его 44-летний сын. Он начал оскорблять милиционеров, а на одного из них бросился с кулаками.

 
 
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