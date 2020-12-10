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За нападение на милиционера из-за бытового конфликта задержан житель Могилевского района. Есть видео инцидента
Источник материала: Tut.by
Жителя Могилевского района задержали за нападение на милиционера и возбудили в отношении него уголовное дело,
Когда сотрудники пришли опросить мужчину, на которого жаловался сосед, навстречу им вышел его 44-летний сын. Он начал оскорблять милиционеров, а на одного из них бросился с кулаками.
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За нападение на милиционера из-за бытового конфликта задержан житель Могилевского района. Есть видео инцидента
Милицию вызвали из-за конфликта его отца с соседом.
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