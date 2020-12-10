Угрожал медикам и милиции: борисовчанин пошел за лекарством с пистолетом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Борисова после того, как он угрожал сотрудникам милиции, об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

Сообщение о нападении поступило правоохранителям из местного психоневрологического диспансера. Один из пациентов, страдающий наркоманией и алкоголизмом, пришел за препаратами заместительной терапии. Так как он был в нетрезвом состоянии, в выдаче мужчине было отказано.

"Борисовчанин состоит на учете в диспансере как лицо, страдающее от опиоидной и алкогольной зависимости. Накануне он злоупотребил спиртным, а когда денег на выпивку больше не осталось, решил поддержать состояние опьянения медпрепаратами", – пояснили в УВД Миноблисполокома.

После этого 39-летний мужчина начал угрожать медикам.

На место происшествия была вызвана милиция. Нападавший бросился в бега, но не рассчитал сил. Сотрудник наркоконтроля попытался завязать беседу, но в ответ нарушитель навел на него пистолет. По прибытии подкрепления разбушевавшегося мужчину удалось обезвредить. Как оказалось, окружающим он грозил пневматическим оружием. Для оценки оружия назначена баллистическая экспертиза.

Следователи за угрозу сотруднику милиции возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемый ранее судим, в том числе за убийство.

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