Volkswagen в Минске сбил знак, врезался в фургон инкассаторов и здание

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в Минске в результате ДТП: машина сбила ограждение, дорожный знак и врезалась в дом, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

По информации Госавтоинспекции, авария на Логойском тракте произошла в четверг 10 декабря.

"Водитель автомобиля Volkswagen почувствовал себя плохо и потерял управление, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на ограждение, стойку дорожного знака, транспортное средство инкассации и здание", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что мужчина, который находился за рулем машины, был доставлен в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.