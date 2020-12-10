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Volkswagen в Минске сбил знак, врезался в фургон инкассаторов и здание

10.12.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в Минске в результате ДТП: машина сбила ограждение, дорожный знак и врезалась в дом, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации Госавтоинспекции, авария на Логойском тракте произошла в четверг 10 декабря.

"Водитель автомобиля Volkswagen почувствовал себя плохо и потерял управление, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на ограждение, стойку дорожного знака, транспортное средство инкассации и здание", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что мужчина, который находился за рулем машины, был доставлен в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По предварительным данным, авария произошла из-за того, что мужчине, который управлял авто, стало плохо.
 
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