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Volkswagen в Минске сбил знак, врезался в фургон инкассаторов и здание
10.12.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек – Sputnik. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в Минске в результате ДТП: машина сбила ограждение, дорожный знак и врезалась в дом, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации Госавтоинспекции, авария на Логойском тракте произошла в четверг 10 декабря.
"Водитель автомобиля Volkswagen почувствовал себя плохо и потерял управление, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на ограждение, стойку дорожного знака, транспортное средство инкассации и здание", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что мужчина, который находился за рулем машины, был доставлен в больницу для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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По предварительным данным, авария произошла из-за того, что мужчине, который управлял авто, стало плохо.
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