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Тело новорожденного найдено в Витебске

10.12.2020 16:09 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Причины смерти младенца в Витебске выясняют эксперты, предварительная информация должна появиться в ближайшее время. Его тело накануне вечером обнаружили очевидцы в контейнере для мусора. Как нам подтвердили в СК, это произошло возле одного из супермаркетов в микрорайоне Билево на юго-востоке города.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области: "Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери новорожденного ребенка устанавливается. По данному факту Витебским ГОСК проводится проверка".

 
Теги: Витебск
 
 
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Причины смерти младенца в Витебске выясняют эксперты, предварительная информация должна появиться в ближайшее время. Его тело накануне вечером обнаружили...
 
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