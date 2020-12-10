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Пожар на складе в Испании унес жизни минимум трех человек

10.12.2020 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Количество жертв крупного пожара на заброшенном складе в испанском городе Бадалона достигло трех человек, не исключено, что их может быть больше.

© Sputnik
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"Мы нашли третью жертву во втором здании на третьем этаже. Сейчас мы не можем исключить, что найдем других погибших", – рассказал глава оперативного командования пожарной службы женералитета Давид Боррель.

Спасатели решили не проводить поисковые работы в первом здании, пока не будут укреплены конструкции, так как существует угроза их обрушения. Но, как заявил Боррель, поиск при помощи дронов и собак показал, что тел там нет. Конструкции второго здания частично стабильны, и пожарные продолжат работать в безопасной зоне.  

Пожар возник на заброшенном складе в Бадалоне вечером 9 декабря. По сообщениям СМИ, там проживали более 100 мигрантов из стран Африки, и причиной ЧП могли стать костры, которые они разводили, чтобы согреться.

Помимо трех погибших, сообщалось о 17 пострадавших, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии. По словам и. о. советника внутренних дел женералитета Мигеля Сампера, в момент возгорания десятки мигрантов покинули здание, установить, оставались ли внутри люди и сколько их, невозможно, пока огонь не будет ликвидирован, а здание – обследовано.

Огонь всю ночь тушили 26 пожарных расчетов.

Соболезнования в связи с гибелью людей и признательность спасателям выразил премьер Педро Санчес.

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Теги: Минск
 
 
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По сообщениям СМИ, там проживали более 100 мигрантов из стран Африки, причиной ЧП могли стать костры, которые они разводили, чтобы согреться.
 
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