Пожар на складе в Испании унес жизни минимум трех человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Количество жертв крупного пожара на заброшенном складе в испанском городе Бадалона достигло трех человек, не исключено, что их может быть больше.

"Мы нашли третью жертву во втором здании на третьем этаже. Сейчас мы не можем исключить, что найдем других погибших", – рассказал глава оперативного командования пожарной службы женералитета Давид Боррель.

Спасатели решили не проводить поисковые работы в первом здании, пока не будут укреплены конструкции, так как существует угроза их обрушения. Но, как заявил Боррель, поиск при помощи дронов и собак показал, что тел там нет. Конструкции второго здания частично стабильны, и пожарные продолжат работать в безопасной зоне.

Пожар возник на заброшенном складе в Бадалоне вечером 9 декабря. По сообщениям СМИ, там проживали более 100 мигрантов из стран Африки, и причиной ЧП могли стать костры, которые они разводили, чтобы согреться.

Помимо трех погибших, сообщалось о 17 пострадавших, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии. По словам и. о. советника внутренних дел женералитета Мигеля Сампера, в момент возгорания десятки мигрантов покинули здание, установить, оставались ли внутри люди и сколько их, невозможно, пока огонь не будет ликвидирован, а здание – обследовано.

Огонь всю ночь тушили 26 пожарных расчетов.

Соболезнования в связи с гибелью людей и признательность спасателям выразил премьер Педро Санчес.

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