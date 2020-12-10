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Сельчанин в Мостовском районе решил заколоть кабана и попал в реанимацию

10.12.2020 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Житель Мостовского района попал в реанимацию с ожогами после того, как на нем загорелась одежда во время обработки туши свиньи, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

© CC BY 2.0 / Ton MJ / Prepping up
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Несчастный случай произошел утром в среду 9 декабря в агрогородке Лунно: мужчина был доставлен в Мостовскую ЦРБ с ожогами более половины тела.

"Выяснилось, что рано утром он обрабатывал тушу свиньи при помощи газовой горелки. В какой-то момент сорвался шланг, и на нем загорелась одежда", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что сельчанин сам смог потушить пламя, а в больницу его отвез сосед. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель агрогородка Лунно сам смог потушить загоревшуюся на нем одежду, а в больницу пострадавшего отвез сосед.
 
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