Сбытчики фальшивых российских рублей задержаны в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Трое белорусов подозреваются в расчетах фальшивой российской валютой, часть купюр они до задержания успели уничтожить, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Молодых людей (старшему из них всего 19 лет) задержали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Как выяснилось, один из парней летом выезжал на заработки в Россию. Там нашел предложение приобрести фальшивые российские рубли за криптовалюту. Биткоины минчанин обменял на купюры номиналом 5 тысяч, на общую сумму 140 тысяч рублей.

"Пять тысяч молодой человек передал товарищам. Те успели рассчитаться фальшивками за такси и продукты питания. До задержания еще 10 тысяч были уничтожены", – сказала Чемоданова.

По фактам изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее главный фигурант дела уже привлекался к ответственности за мошенничество.

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