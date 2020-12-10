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Сбытчики фальшивых российских рублей задержаны в Минске
10.12.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек – Sputnik. Трое белорусов подозреваются в расчетах фальшивой российской валютой, часть купюр они до задержания успели уничтожить, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
© Photo : УВД Витебска
Молодых людей (старшему из них всего 19 лет) задержали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Как выяснилось, один из парней летом выезжал на заработки в Россию. Там нашел предложение приобрести фальшивые российские рубли за криптовалюту. Биткоины минчанин обменял на купюры номиналом 5 тысяч, на общую сумму 140 тысяч рублей.
"Пять тысяч молодой человек передал товарищам. Те успели рассчитаться фальшивками за такси и продукты питания. До задержания еще 10 тысяч были уничтожены", – сказала Чемоданова.
По фактам изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее главный фигурант дела уже привлекался к ответственности за мошенничество.
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Фальшивые деньги один из минчан приобрел в России по объявлению, рассчитался за них криптовалютой.
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