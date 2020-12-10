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Сбытчики фальшивых российских рублей задержаны в Минске

10.12.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Трое белорусов подозреваются в расчетах фальшивой российской валютой, часть купюр они до задержания успели уничтожить, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

© Photo : УВД Витебска
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Молодых людей (старшему из них всего 19 лет) задержали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Как выяснилось, один из парней летом выезжал на заработки в Россию. Там нашел предложение приобрести фальшивые российские рубли за криптовалюту. Биткоины минчанин обменял на купюры номиналом 5 тысяч, на общую сумму 140 тысяч рублей.

"Пять тысяч молодой человек передал товарищам. Те успели рассчитаться фальшивками за такси и продукты питания. До задержания еще 10 тысяч были уничтожены", – сказала Чемоданова.

По фактам изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее главный фигурант дела уже привлекался к ответственности за мошенничество.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Фальшивые деньги один из минчан приобрел в России по объявлению, рассчитался за них криптовалютой.
 
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