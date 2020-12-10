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Под Бобруйском женщина пошла в лес за дровами, заблудилась - и замерзла насмерть

10.12.2020 18:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бобруйчанка поехала на дачу, отправилась в лес за дровами и не вернулась — женщина заблудилась и замерзла, сообщает газета «Трыбуна працы». С ней в лес пошел сожитель, но когда вернулся один, то о пропаже женщины не сообщил. Забеспокоились родственники — через три дня.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Бобруйчанка с сожителем были на даче около деревни Макаровичи. 1 декабря они ушли в ближайший лес за хворостом и дровами. Обратно мужчина вернулся один.

В милицию о пропаже 58-летней бобруйчанки заявили ее родственники во второй половине дня 4 декабря. Они забеспокоились, что женщина не выходит на связь, а на даче ее нет. Утром 5 декабря милиционеры и спасатели отправились в лес на поиски бобруйчанки.

Они увидели следы женщины на припорошенной снегом тропинке. Следы вели вглубь леса. Сначала поисковый отряд обнаружили лежавшую на земле куртку (от холодового шока из-за повышающейся температуры человеку становится жарко, и он начинает раздеваться). Двигаясь по следам, в глуши леса обнаружили тело женщины — недалеко от деревни Макаровичи.

Сожитель позже рассказал силовикам, что слишком поздно заметил во время обратной дороги, что женщина за ним не идет. А о том, мол, что она заблудилась и не вернулась домой вместе с ним, не заявил сразу, потому что сам надеялся найти женщину.

Эксперты не нашли на теле погибшей каких-либо телесных повреждений.

 
 
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С женщиной был ее сожитель, но он не сообщил в милицию. Спохватились родственники бобруйчанки - через несколько дней.
 
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