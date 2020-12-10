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В Кобрине - сильный пожар. Горит зернохранилище
Источник материала: Tut.by
В Кобрине горит зернохранилище хлебоприемного предприятия. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
Пожар начался вечером 10 декабря. Судя по видео, которое нам прислали читатели, огонь охватил несколько построек.
Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Подробности ЧП в МЧС пообещали сообщить позже.
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Об этом TUT.BY сообщили читатели.
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