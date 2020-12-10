В Кобрине - сильный пожар. Горит зернохранилище

Источник материала: Tut.by

В Кобрине горит зернохранилище хлебоприемного предприятия. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

Пожар начался вечером 10 декабря. Судя по видео, которое нам прислали читатели, огонь охватил несколько построек.

Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Подробности ЧП в МЧС пообещали сообщить позже.