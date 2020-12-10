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В Кобрине - сильный пожар. Горит зернохранилище

11.12.2020 06:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кобрине горит зернохранилище хлебоприемного предприятия. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

Пожар начался вечером 10 декабря. Судя по видео, которое нам прислали читатели, огонь охватил несколько построек.

Открыть/скачать оригинал видео (95.91 МБ)

Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Подробности ЧП в МЧС пообещали сообщить позже.

 
 
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