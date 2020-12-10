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Пьяный россиянин хотел поцеловать лошадь и остался без носа
11.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек – Sputnik. Житель Санкт-Петербурга попытался поцеловать лошадь, а та откусила ему кончик носа, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохрательные органы.
Инцидент произошел в ночь на четверг, 10 декабря, на перекрестке Литейного проспекта и улицы Белинского. 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поцеловать лошадь. Хозяйка животного предупредила, что делать этого не стоит.
"Но тот решил рискнуть, и животное откусило ему часть носа", - сказал собеседник агентства.
Мужчина был отправлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. На рану наложили 15 швов.
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Хозяйка предупреждала мужчину об опасности, но тот решил рискнуть и поплатился за "храбрость".
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