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Пьяный россиянин хотел поцеловать лошадь и остался без носа

11.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Житель Санкт-Петербурга попытался поцеловать лошадь, а та откусила ему кончик носа, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохрательные органы.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 10 декабря, на перекрестке Литейного проспекта и улицы Белинского. 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поцеловать лошадь. Хозяйка животного предупредила, что делать этого не стоит. 

"Но тот решил рискнуть, и животное откусило ему часть носа", - сказал собеседник агентства.

Мужчина был отправлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. На рану наложили 15 швов.

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяйка предупреждала мужчину об опасности, но тот решил рискнуть и поплатился за "храбрость".
 
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