Пьяный россиянин хотел поцеловать лошадь и остался без носа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Житель Санкт-Петербурга попытался поцеловать лошадь, а та откусила ему кончик носа, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохрательные органы.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 10 декабря, на перекрестке Литейного проспекта и улицы Белинского. 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поцеловать лошадь. Хозяйка животного предупредила, что делать этого не стоит.

"Но тот решил рискнуть, и животное откусило ему часть носа", - сказал собеседник агентства.

Мужчина был отправлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. На рану наложили 15 швов.