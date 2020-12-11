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Пожар произошел на зерноскладе в Кобрине – МЧС рассказало подробности

11.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,11 дек Sputnik. Компетентные органы устанавливают причину пожара, который произошел в здании склада на территории Кобринского участка ОАО "Брестхлебопродукт".

ВКонтакте / Опасный Брест
Сильный пожар произошел на зерноскладе в Кобрине – видео

Информация о возгорании поступила спасателям в 20:47 10 декабря.

"В результате происшествия огонь уничтожил кровлю по всей площади здания, а также 60 тонн зерна", - рассказали Sputnik в пятницу в Брестском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что общая площадь склада, в котором произошел пожар, составляет 750 квадратных метров.

Прибывшие на пожар сотрудники МЧС спасли 3 797 тон зерна, установлением причины пожара занимаются эксперты.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Огнем была полностью уничтожена крыша, причины, которые привели к возникновению возгорания, пока не сообщаются.
 
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