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Пожар произошел на зерноскладе в Кобрине – МЧС рассказало подробности
11.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК,11 дек Sputnik. Компетентные органы устанавливают причину пожара, который произошел в здании склада на территории Кобринского участка ОАО "Брестхлебопродукт".
Информация о возгорании поступила спасателям в 20:47 10 декабря.
"В результате происшествия огонь уничтожил кровлю по всей площади здания, а также 60 тонн зерна", - рассказали Sputnik в пятницу в Брестском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что общая площадь склада, в котором
Прибывшие на пожар сотрудники МЧС спасли 3 797 тон зерна, установлением причины пожара занимаются эксперты.
Пострадавших в результате инцидента нет.
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Огнем была полностью уничтожена крыша, причины, которые привели к возникновению возгорания, пока не сообщаются.
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