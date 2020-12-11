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Суд на двумя католическими священниками пройдет сегодня в Витебске

11.12.2020 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек - Sputnik. Суд Первомайского района Витебска рассмотрит административные протоколы в отношении двух католических священнослужителей, сообщили РКЦ в Беларуси.

© Sputnik / Мария Амелина
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Молодых священников, которых милиция задержала на улице за нарушение административного законодательства о массовых мероприятиях, должны были судить в минувшую среду. Но суд отложили, потому что были отправлены на доработку милицейские протоколы, составленные на задержанных.

"Судебное рассмотрение протоколов пройдет сегодня в Первомайском суде", - сказали Sputnik в РКЦ в РБ.

Там уточнили, что руководство католической епархии, где служат обвиняемые, следит за судебным разбирательством.

Обвиняемыми являются иезуит, настоятель прихода Святого Владислава Виктор Жук и викарий греко-католического прихода Алексей Воронько. Они были задержаны 8 декабря и доставлены в РУВД Первомайского района. На священников составлены протоколы за административное правонарушение.

Это не первый случай, когда в Витебской области к ответственности привлекают священнослужителей. На прошлой неделе суд Россонского района привлек католического священнослужителя к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики.

Ранее 10 суток административного ареста назначил суд Ивацевичского района (Брестская область) греко-католическому священнику Виталию Быстрову за участие в несанкционированной уличной акции протеста.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Судебное разбирательство должно было пройти в минувшую среду, но административные протоколы были отправлены на доработку.
 
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