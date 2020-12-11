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Суд на двумя католическими священниками пройдет сегодня в Витебске
11.12.2020 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек - Sputnik. Суд Первомайского района Витебска рассмотрит административные протоколы в отношении двух католических священнослужителей, сообщили РКЦ в Беларуси.
Молодых священников, которых милиция
"Судебное рассмотрение протоколов пройдет сегодня в Первомайском суде", - сказали Sputnik в РКЦ в РБ.
Там уточнили, что руководство католической епархии, где служат обвиняемые, следит за судебным разбирательством.
Обвиняемыми являются иезуит, настоятель прихода Святого Владислава Виктор Жук и викарий греко-католического прихода Алексей Воронько. Они были задержаны 8 декабря и доставлены в РУВД Первомайского района. На священников составлены протоколы за административное правонарушение.
Это не первый случай, когда в Витебской области к ответственности привлекают священнослужителей. На прошлой неделе суд Россонского района привлек католического священнослужителя к административной ответственности за публичную
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Судебное разбирательство должно было пройти в минувшую среду, но административные протоколы были отправлены на доработку.
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