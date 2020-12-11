|
Откосил из-за COVID: в суд передают дело нарушителя порядка на Зыбицкой
11.12.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. УСК по Минску завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего минчанина – активного участника групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщили в СК.
Правонарушение произошло на столичной улице Зыбицкой, где расположено большое количество баров, ресторанов и кафе. По данным следствия, вечером 14 июля этого года молодой человек принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии на улице, где тусуются посетители увеселительных заведений.
"Установлено, что он, игнорируя требования правоохранителей, применил насилие в отношении одного из милиционеров. После чего оказал активное сопротивление при задержании", - рассказала Sputnik официальный представитель УСК по Минску Екатрина Гарлинская.
Десятки свидетелей
По ее словам, следователями допрошены потерпевшие и десятки свидетелей. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.
Кроме этого, приобщены заключения ряда экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ.
Откосил от армии
В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2019 года он был отчислен из одного из университетов, а в марте 2020-го военным комиссаром одного из районов столицы ему была вручена повестка для явки в военкомат в апреле. Также он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу, однако в установленное время парень не явился, сославшись на страх заразиться вирусным заболеванием COVID-19.
4 уголовные статьи
По результатам расследования молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса.
По ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел);
По ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел), по ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и по ч. 1 ст. 435 (уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый к уголовной ответственности не привлекался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юношу будут судит по четырем статьям Уголовного кодекса, с середины июля он находится в СИЗО под стражей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)