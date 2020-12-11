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Мать и сын погибли при пожаре в Дзержинском районе

11.12.2020 12:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Частный дом загорелся в Дзержинском районе, при пожаре погибли два человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Идет проверка.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Сообщение о возгорании частного дома в деревне Мощеное поступило спасателям около 23 часов 10 декабря. Во время ликвидации пожара обнаружены тела проживавших там 62-летней женщины и ее 30-летнего сына, 61-летний отец успел покинуть дом.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены несколько экспертиз, Дзержинский РОСК проводит проверку.

 
 
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Во время ликвидации пожара обнаружены тела проживавших там 62-летней женщины и ее 30-летнего сына, 61-летний отец успел покинуть дом.
 
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