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Мать и сын погибли при пожаре в Дзержинском районе
Источник материала: Tut.by
Частный дом загорелся в Дзержинском районе, при пожаре погибли два человека,
Сообщение о возгорании частного дома в деревне Мощеное поступило спасателям около 23 часов 10 декабря. Во время ликвидации пожара обнаружены тела проживавших там 62-летней женщины и ее 30-летнего сына, 61-летний отец успел покинуть дом.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены несколько экспертиз, Дзержинский РОСК проводит проверку.
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Во время ликвидации пожара обнаружены тела проживавших там 62-летней женщины и ее 30-летнего сына, 61-летний отец успел покинуть дом.
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