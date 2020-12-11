Мать и сын погибли при пожаре в Дзержинском районе

Источник материала: Tut.by

Частный дом загорелся в Дзержинском районе, при пожаре погибли два человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Идет проверка.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Сообщение о возгорании частного дома в деревне Мощеное поступило спасателям около 23 часов 10 декабря. Во время ликвидации пожара обнаружены тела проживавших там 62-летней женщины и ее 30-летнего сына, 61-летний отец успел покинуть дом.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены несколько экспертиз, Дзержинский РОСК проводит проверку.