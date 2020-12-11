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Пять машин столкнулись ночью на трассе М1

11.12.2020 12:57 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Страшная авария с участием пяти машин в Борисовском районе. ДТП произошло ночью на трассе М1. По информации МВД, сначала на дороге занесло Volkswagen. Машина ударилась в отбойник, затем в нее врезался микроавтобус. Из легкового авто на дорогу вышел мужчина, чтобы осмотреть повреждения, и его насмерть сбила фура. Всего в ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто. На месте работают следователи, ГАИ, медики, эксперты и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Среди причин ДТП специалисты предварительно называют плохие погодные условия. 

Напомним, еще накануне синоптики объявили в Беларуси на сегодня оранжевый уровень опасности из-за гололеда. Прогнозы оправдались. В сети появились кадры из Быхова. Возле домов жителей города вместо дороги - каток. 

 
 
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Страшная авария с участием пяти машин в Борисовском районе. ДТП произошло ночью на трассе М1. По информации МВД, сначала на дороге занесло Volkswagen. Машина ударилась в...
 
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