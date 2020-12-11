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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пять машин столкнулись ночью на трассе М1 Страшная авария с участием пяти машин в Борисовском районе. ДТП произошло ночью на трассе М1. По информации МВД, сначала на дороге занесло Volkswagen. Машина ударилась в...

Страшная авария с участием пяти машин в Борисовском районе. ДТП произошло ночью на трассе М1. По информации МВД, сначала на дороге занесло Volkswagen. Машина ударилась в отбойник, затем в нее врезался микроавтобус. Из легкового авто на дорогу вышел мужчина, чтобы осмотреть повреждения, и его насмерть сбила фура. Всего в ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто. На месте работают следователи, ГАИ, медики, эксперты и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Среди причин ДТП специалисты предварительно называют плохие погодные условия.Напомним, еще накануне синоптики объявили в Беларуси на сегодня оранжевый уровень опасности из-за гололеда. Прогнозы оправдались. В сети появились кадры из Быхова. Возле домов жителей города вместо дороги - каток.