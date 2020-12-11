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МЧС устанавливает причину пожара в Кобрине
Источник материала: БTВ Кобрине устанавливают причину пожара на территории склада Брестхлебопродукта. Пожарная сигнализация сработала на предприятии накануне вечером. К моменту приезда спасателей огонь охватил крышу постройки. Кровля уничтожена. Несмотря на серьезные разрушения, бойцам МЧС удалось спасти большую часть хранящегося зерна. Пострадавших нет.
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В Кобрине устанавливают причину пожара на территории склада Брестхлебопродукта. Пожарная сигнализация сработала на предприятии накануне вечером. К моменту...
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