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МЧС устанавливает причину пожара в Кобрине

11.12.2020 13:31 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Кобрине устанавливают причину пожара на территории склада Брестхлебопродукта. Пожарная сигнализация сработала на предприятии накануне вечером.  К моменту приезда спасателей огонь охватил крышу постройки. Кровля уничтожена. Несмотря на серьезные разрушения, бойцам МЧС удалось спасти большую часть хранящегося зерна. Пострадавших  нет. 
 
 
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В Кобрине устанавливают причину пожара на территории склада Брестхлебопродукта. Пожарная сигнализация сработала на предприятии накануне вечером.  К моменту...
 
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