"Это жесть": жители Витебска о голеледе в городе

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 11 дек – Sputnik. Сильный гололед сегодня создал массу неудобств витеблянам. Sputnik пообщался с жителями города и выяснил как они добирались сегодня до работы, а также уточнил у специалистов, как долго на улицах города будет скользко.

"Это жесть"

"Это жесть, какая-то, я сегодня чуть ребенка довела до садика. Выходила из подъезда, кричала соседкам-старушкам, чтобы держались крепче, поскольку на улице скользко везде, даже трава подмерзла, тяжело ходить", - сообщила корреспонденту жительница Витебска Дарья.

© Sputnik / Павел Вур Даже дойти до ближайшей остановки общественного транспорта - уже проблема

С самого утра в областном центре все покрыто толстой коркой льда: автомобилистам приходится подолгу отскребать стекла в своих авто, а пешеходы стараются избегать асфальта, передвигаясь по газонам.

"Сегодня с подругой добирались до работы, держась за руки, причем, ей перед выходом позвонила бабушка и посоветовала не надевать обувь на каблуках, а мне с таким же советом набрала свекровь", - отметила другая жительница областного центра Мария.

© Sputnik / Павел Вур Коммунальные службы работают в городе с раннего утра

Как сообщили сотрудники витебских ЖЭУ, работают на улицах города с пяти часов утра, посыпая тротуары песком, но никакого эффекта это не дает.

"Идет дождь, весь песок намокает и сверху покрывается коркой льда. Я уже сама вся промокла", - сообщила сотрудница жилищно-эксплуатационного управления.

Женщина отметила, что за несколько часов потратила более шести мешков песка на посылку тротуаров.

Синоптики предупреждали

"Еще вчера передавалось штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях – гололеде и гололедице на дорогах. Это произошло из-за смены воздушных масс – после морозной погоды, обусловленной периферией Сибирского антициклона, к нам с юго-запада сместился теплый атмосферный фронт, который принес переохлажденные дождь и морось", - сообщила Sputnik начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией Филиала "Витебскоблгидромет" Наталья Байдук.

© Sputnik / Павел Вур Слоем льда оказались покрыты и машины

По словам собеседницы, гололед образовался на всей территории Витебской области, его диаметр составил от одного до семи миллиметров. Причем самый толстый слой льда покрыл областной центр.

По прогнозу, сегодня на большей части территории области прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах слабый туман. Температура составит от -2 до +3, теплее будет в западных районах области, прохладнее в восточных. В областном центре температура будет близкой к нулевой отметке.

© Sputnik / Павел Вур За несколько часов на посыпку тротуаров пришлось израсходовать более шести мешков песка

"Гололедные явления сохранятся и 13-14 декабря – местами на дорогах ожидается гололедица", - отметила Байдук.

Специалист объяснила разницу между двумя явлениями.

Гололед – это слой льда, образующийся на предметах вследствие намерзания капель переохлажденного дождя или мороси. Гололед покрывает все поверхности, открытые осадкам, образуется плотная стекловидная корка льда.

© Sputnik / Павел Вур Самый толстый слой льда - в областном центре

Гололедица – это лед или обледеневший снег на поверхности земли, возникает после оттепели или дождя в результате наступления похолодания. В отличие от гололеда, который везде берется ледяной коркой, гололедица нередко отмечается местами, поскольку часть влаги успевает испариться либо вымерзнуть.

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