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Прокуратура возбудила уголовное дело за публикацию данных военнослужащих
11.12.2020 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Прокуратура Минска возбудила уголовное дело за сбор и распространение информации о частной жизни военнослужащих одной из частей внутренних войск МВД.
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
"Согласно материалам проверки главного управления собственной безопасности МВД, неустановленные лица путем доступа к информационным базам войсковой части внутренних войск МВД собрали сведения о частной жизни в отношении не менее 295 военнослужащих", - сообщили в генпрокуратуре.
Без согласия потерпевших их данные были опубликованы в одном из Telegram-каналов в октябре-ноябре 2020 года.
В прокуратуре отметили, что публикация этих данных причинила вред правам, свободам и законным интересам военнослужащих.
Уголовное дело для предварительного расследования прокурор направил в управление Следственного комитета по городу Минску. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.179 Уголовного кодекса Республики Беларусь - незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни.
Напомним, что за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни в Минске
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По данным МВД, сведения о частной жизни не менее 295 военнослужащих были опубликованы без их согласия в одном из Telegram-каналов.
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