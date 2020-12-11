Прокуратура возбудила уголовное дело за публикацию данных военнослужащих

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Прокуратура Минска возбудила уголовное дело за сбор и распространение информации о частной жизни военнослужащих одной из частей внутренних войск МВД.

"Согласно материалам проверки главного управления собственной безопасности МВД, неустановленные лица путем доступа к информационным базам войсковой части внутренних войск МВД собрали сведения о частной жизни в отношении не менее 295 военнослужащих", - сообщили в генпрокуратуре.

Без согласия потерпевших их данные были опубликованы в одном из Telegram-каналов в октябре-ноябре 2020 года.

В прокуратуре отметили, что публикация этих данных причинила вред правам, свободам и законным интересам военнослужащих.

Уголовное дело для предварительного расследования прокурор направил в управление Следственного комитета по городу Минску. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.179 Уголовного кодекса Республики Беларусь - незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни.

Напомним, что за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни в Минске будут судить почтальона . Женщина обвиняется в том, что собрала сведения о частной жизни 35 сотрудников милиции и разместила их в мессенджере Telegram.

Читайте также:

Сломать жизнь: мать студента, оскорбившего Балабу, считает приговор жестоким

Беларусь потребовала от Польши выдать администраторов Telegram-каналов