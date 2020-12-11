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Прокуратура возбудила уголовное дело за публикацию данных военнослужащих

11.12.2020 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Прокуратура Минска возбудила уголовное дело за сбор и распространение информации о частной жизни военнослужащих одной из частей внутренних войск МВД.

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
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"Согласно материалам проверки главного управления собственной безопасности МВД, неустановленные лица путем доступа к информационным базам войсковой части внутренних войск МВД собрали сведения о частной жизни в отношении не менее 295 военнослужащих", - сообщили в генпрокуратуре.

Без согласия потерпевших их данные были опубликованы в одном из Telegram-каналов в октябре-ноябре 2020 года.

В прокуратуре отметили, что публикация этих данных причинила вред правам, свободам и законным интересам военнослужащих.

Уголовное дело для предварительного расследования прокурор направил в управление Следственного комитета по городу Минску. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.179 Уголовного кодекса Республики Беларусь - незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни.

Напомним, что за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни в Минске будут судить почтальона. Женщина обвиняется в том,  что собрала сведения о частной жизни 35 сотрудников милиции и разместила их в мессенджере Telegram.

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Теги: Минск
 
 
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По данным МВД, сведения о частной жизни не менее 295 военнослужащих были опубликованы без их согласия в одном из Telegram-каналов.
 
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