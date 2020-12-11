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Найдена мать младенца, обнаруженного в мусорном контейнере в Витебске

11.12.2020 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. В Витебске правоохранители задержали женщину, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. Найти ее помогли записи камеры видеонаблюдения.

© Photo : СК
Тело новорожденного ребенка найдено в мусорном контейнере в Витебске

30-летняя могилевчанка снимала квартиру поблизости, она спешно избавилась от тела малыша после родов и попыталась уехать обратно домой.

Умерший младенец был обнаружен на контейнерной площадке в витебском микрорайоне Билево. Следователям удалось оперативно изъять видео, на котором зафиксирован момент, когда женщина избавляется от свертка в руках.

Назначена экспертиза, которая установит точную причину и характер смерти новорожденного.

В случае насильственной смерти следователи заведут уголовное дело. Сейчас устанавливаются вероятные свидетели происшествия.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Женщину, которая избавилась от ребенка в Витебске, отследили по камерам видеонаблюдения, сейчас устанавливают возможных свидетелей.
 
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