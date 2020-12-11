Найдена мать младенца, обнаруженного в мусорном контейнере в Витебске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. В Витебске правоохранители задержали женщину, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. Найти ее помогли записи камеры видеонаблюдения.

30-летняя могилевчанка снимала квартиру поблизости, она спешно избавилась от тела малыша после родов и попыталась уехать обратно домой.

Умерший младенец был обнаружен на контейнерной площадке в витебском микрорайоне Билево. Следователям удалось оперативно изъять видео, на котором зафиксирован момент, когда женщина избавляется от свертка в руках.

Назначена экспертиза, которая установит точную причину и характер смерти новорожденного.

В случае насильственной смерти следователи заведут уголовное дело. Сейчас устанавливаются вероятные свидетели происшествия.