Мужчина подорвал себя в Карачаево-Черкесии: пострадали правоохранители

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. В селе Учкекен (Карачаево-Черкесия) шесть силовиков получили легкие ранения в результате самоподрыва мужчины, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Правоохранительные органы проводили в пятницу оперативно-розыскные мероприятия в селе Учкекен. К ним на территорию попытался попасть мужчина, который при задержании, подорвал себя. Шестеро силовиков получили легкие ранения, их состояние оценивается как стабильное. Злоумышленник скончался на месте. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Обстановка спокойна

Глава региона Рашид Темрезов сказал, что ситуация находится под его личным контролем.

"Обстановка в селе Учкекен спокойная. Угрозы безопасности местных жителей нет. Органами государственной власти Карачаево-Черкесии, органами безопасности и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия и оперативные решения", - приводит его слова сайт главы и правительства республики.

У пострадавших есть все необходимое

Темрезов отметил, что врачи ведут постоянный мониторинг пострадавших. Все медикаменты и оборудование для оказания квалифицированной медицинской помощи есть. По его словам, угрозы для жизни раненных сотрудников правопорядка нет.

На место сразу же выехал и находится там исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная медицинская бригада специалистов.

Темрезов также дал распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим сотрудникам и их семьям.