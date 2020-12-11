Дело возбуждено по факту массовой аварии на трассе М-1 под Борисовом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении одного из участников массовой аварии на автомобильной трассе М-1 вблизи Борисова, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

ДТП произошло ночью в пятницу 11 декабря: на дороге столкнулись легковушка и микроавтобус. Двое граждан вышли из первого авто, и их сбил автопоезд DAF . В результате 23-летняя женщина была с травмами госпитализирована, а 40-летний мужчина умер на месте.

"В отношении водителя автопоезда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования", – сказали в СК.

В комитете уточнили, что на месте ДТП работали следователи, сотрудники ГАИ, а также эксперты-криминалисты.

Санкция ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) в качестве максимального наказания предусматривает до пяти лет лишения свободы.