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Дело возбуждено по факту массовой аварии на трассе М-1 под Борисовом

11.12.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении одного из участников массовой аварии на автомобильной трассе М-1 вблизи Борисова, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

YouTube/ МВД Беларуси
Пять машин столкнулись под Борисовом – погиб человек

ДТП произошло ночью в пятницу 11 декабря: на дороге столкнулись легковушка и микроавтобус. Двое граждан вышли из первого авто, и их сбил автопоезд DAF. В результате 23-летняя женщина была с травмами госпитализирована, а 40-летний мужчина умер на месте.

"В отношении водителя автопоезда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования", – сказали в СК.

В комитете уточнили, что на месте ДТП работали следователи, сотрудники ГАИ, а также эксперты-криминалисты.

Санкция ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) в качестве максимального наказания предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителю автопоезда в качестве максимального наказания предусматривает до пяти лет лишения свободы.
 
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