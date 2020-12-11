В Австрии задержали белорусов, которые похищали мототехнику

Источник материала: Tut.by

Четверых жителей Гомельщины задержали минувшей ночью в Австрии. Как сообщает пресс-служба МВД, задержанные специализировались на краже мототехники.



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Белорусов задержали в 3 часа ночи сотрудники криминальной полиции Австрии под Веной с поличным, когда они, украв мотоцикл Honda, направились в сторону границы с Чехией.

Все четверо задержанных — жители Гомельщины (Жлобин, Калинковичи, Мозырь), один из них ранее судим на родине за грабеж и хулиганство. Молодые люди взяты под стражу, сейчас проверяется информация об их причастности к иным подобным хищениям.

Задержание стало возможным благодаря обмену информацией с коллегами из Беларуси, рассказали в пресс-службе МВД.