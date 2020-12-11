"Молодежную" группу наркоторговцев задержали в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома с поличным задержали пятерых наркоторговцев, которые "работали" на один интернет-магазин, сообщили в пресс-службе управления.

Первый задержанный – 19-летний житель Минской области – летом приехал в столицу, снял квартиру и начал заниматься распространением психотропа альфа-РVР: наркотики он фасовал и прятал в лесных массивах Минска и пригорода.

"По месту жительства в сейфе правоохранители обнаружили у него порядка 350 граммов запрещенного вещества. Молодой человек признался, что не ожидал такого быстрого окончания преступной карьеры", – сказали в ГУВД.

На следующий день милиционеры вышли на еще одного закладчика: у 23-летнего минчанина нашли более полкилограмма альфа-РVР.

Позже в лесу под Минском задержали еще троих распространителей 18, 20 и 28 лет: они в закладки положили более 50 граммов психотропа.

Материалы проведенной в отношении молодых людей проверки переданы в Московский и Центральный РОСК Минска, возбуждены уголовные дела.