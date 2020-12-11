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Группа белорусов-мотоугонщиков задержана в Австрии - МВД
12.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Полицейские в Вене остановили микроавтобус с краденым мотоциклом, задержать похитителей удалось благодаря информации от белорусских коллег, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"Сегодня в 3:00 сотрудники криминальной полиции Австрии под Веной с поличным задержали участников международной организованной преступной группы, специализирующейся на краже мототехники. Это стало возможным благодаря обмену информацией с коллегами из Беларуси", - рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД Беларуси.
© Photo : МВд Беларуси
Задержаны четверо уроженцев Гомельской области, которые входили в состав международной преступной группы. Квартет специализировался на угоне мототехники.
Во время очередной вылазки был похищен мотоцикл "Хонда", который злоумышленники загрузили в микроавтобус и направились в сторону Чехии. С поличным группу блокировали прямо на одном из автобанов.
Во избежание разоблачения подозреваемые использовали методы конспирации и действовали строго отведенной им роли. Для разбирательств задержанные заключены под стражу. Полиция проверяет иные случаи их преступных действий.
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Подозреваемые – уроженцы Гомельской области, они специализировались на угоне двухколесной техники.
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