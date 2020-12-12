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Главу новостного портала казнили в Иране

12.12.2020 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Руководитель новостного портала "Амад Ньюз" Рухолла Зам казнен в субботу в Иране, сообщает агентство Mehr News.

Иранские власти на этой неделе подтвердили смертный приговор Заму, получавшему помощь от иностранных разведок.

Сегодня смертная казнь была приведена в исполнение – журналиста повесили.

Зама, который в жил в изгнании в Париже, был задержан в октябре 2019 года. По информации СМИ, он активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране. Журналист был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действиями якобы руководила французская разведка, и он получал поддержку со стороны разведслужб США и Израиля.

 
Теги: Минск
 
 
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Рухолла Зама, по информации СМИ, сотрудничал с иностранными разведками, в частности Франции, Израиля и США.
 
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