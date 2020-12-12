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В Чериковском районе два подростка на озере провалились под лед
Источник материала: Tut.by
В Чериковском районе под лед провались 15-летние подростки. Одного спасли, второй утонул,
Трагедия произошла 11 декабря около девяти часов вечера на озере Верхнее в агрогородке Езеры.
Мальчики провалились под лед. Одного из них спасли местные жители — его с переохлаждением доставили в Чериковскую районную больницу.
Второго подростка из ледяной воды доставали прибывшие к месту вызова работники МЧС. К сожалению, спасти парня не удалось.
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Трагедия произошла 11 декабря около девяти часов вечера на озере Верхнее в агрогородке Езеры.
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