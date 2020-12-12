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В Чериковском районе два подростка на озере провалились под лед

12.12.2020 11:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чериковском районе под лед провались 15-летние подростки. Одного спасли, второй утонул, сообщили в МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Трагедия произошла 11 декабря около девяти часов вечера на озере Верхнее в агрогородке Езеры.

Мальчики провалились под лед. Одного из них спасли местные жители — его с переохлаждением доставили в Чериковскую районную больницу.

Второго подростка из ледяной воды доставали прибывшие к месту вызова работники МЧС. К сожалению, спасти парня не удалось.

 
 
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Трагедия произошла 11 декабря около девяти часов вечера на озере Верхнее в агрогородке Езеры.
 
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