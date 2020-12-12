В Чериковском районе два подростка на озере провалились под лед

Источник материала: Tut.by

В Чериковском районе под лед провались 15-летние подростки. Одного спасли, второй утонул, сообщили в МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Трагедия произошла 11 декабря около девяти часов вечера на озере Верхнее в агрогородке Езеры.

Мальчики провалились под лед. Одного из них спасли местные жители — его с переохлаждением доставили в Чериковскую районную больницу.

Второго подростка из ледяной воды доставали прибывшие к месту вызова работники МЧС. К сожалению, спасти парня не удалось.