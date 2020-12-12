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В Гомельской области за сутки на пожарах погибло три человека

12.12.2020 13:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гомельщине за сутки на пожарах погибли трое мужчин, сообщили в МЧС.

Рано утром 11 декабря в Жлобине в доме по улице Колхозной сгорел 67-летний мужчина.

В семь вечера спасателям поступило сообщение о пожаре Гомеле на улице Котовского — горела хозпостройка. В ней работники МЧС обнаружили труп мужчины.

В восемь вечера произошел пожар в агрогородке Столбун Ветковского района. Спасти 83-летнего хозяина не удалось.

 
Теги: Гомель
 
 
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На Гомельщине за сути на пожарах погибли трое мужчин, сообщили в МЧС.
 
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