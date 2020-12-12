В Гомельской области за сутки на пожарах погибло три человека

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине за сутки на пожарах погибли трое мужчин, сообщили в МЧС.

Рано утром 11 декабря в Жлобине в доме по улице Колхозной сгорел 67-летний мужчина.

В семь вечера спасателям поступило сообщение о пожаре Гомеле на улице Котовского — горела хозпостройка. В ней работники МЧС обнаружили труп мужчины.

В восемь вечера произошел пожар в агрогородке Столбун Ветковского района. Спасти 83-летнего хозяина не удалось.