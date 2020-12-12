ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое подростков провалились под лед в Чериковском районе

12.12.2020 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Двое подростков провалились под лед на озере Верхнее в агрогородке Езеры, сообщила пресс-служба МЧС в субботу.

МЧС Беларуси
Тонкий лед и дырявая лодка: на озере в Витебской области утонул рыбак

Сообщение об утонувшем ребенке поступило спасателям 11 декабря в 21:15. До прибытия сотрудников МЧС одного из мальчиков, 2005 года рождения, удалось спасти местным жителем. Парня госпитализировали в УЗ "Чериковская ЦРБ" с диагнозом "общее переохлаждение", его состояние оценивается как удовлетворительное.

Второго подростка, 2005 года рождения, спасти не удалось. Его тело из воды достали работники МЧС.

В МЧС в очередной раз напоминают, что лед, который со стороны выглядит прочным, на деле может оказаться достаточно тонким, поэтому выход на него связан с риском для жизни. Нужно учитывать, что в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы организм был охлажден до того состояния, из которого уже невозможно восстановление жизненно важных функций организма.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МЧС в очередной раз напоминают, что лед, который со стороны выглядит прочным, на деле может оказаться достаточно тонким, поэтому выход на него связан с риском для...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гомельской области за сутки на пожарах погибло три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика