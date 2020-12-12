Двое подростков провалились под лед в Чериковском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Двое подростков провалились под лед на озере Верхнее в агрогородке Езеры, сообщила пресс-служба МЧС в субботу.

Сообщение об утонувшем ребенке поступило спасателям 11 декабря в 21:15. До прибытия сотрудников МЧС одного из мальчиков, 2005 года рождения, удалось спасти местным жителем. Парня госпитализировали в УЗ "Чериковская ЦРБ" с диагнозом "общее переохлаждение", его состояние оценивается как удовлетворительное.

Второго подростка, 2005 года рождения, спасти не удалось. Его тело из воды достали работники МЧС.

В МЧС в очередной раз напоминают, что лед, который со стороны выглядит прочным, на деле может оказаться достаточно тонким, поэтому выход на него связан с риском для жизни. Нужно учитывать, что в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы организм был охлажден до того состояния, из которого уже невозможно восстановление жизненно важных функций организма.