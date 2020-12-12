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Брал кредиты на чужие паспорта: в Витебске ищут потерпевших

12.12.2020 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Мужчина брал займы в банках на чужие паспорта и тратил деньги по своему усмотрению, сообщает Следственный комитет.

МВД Беларуси
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Личность мошенника установлена: это 29-летний житель Верхнедвинска. Его знакомые, поддавшись на уговоры, брали кредиты для преступника, а также одалживали ему деньги лично.

"Он обещал самостоятельно оплачивать взносы по кредитам и вернуть все долги, однако взятые на себя обязательства не выполнял. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению", - сообщила пресс-служба.

Всего было совершено 11 таких преступлений на общую сумму порядка 30 тысяч рублей. Следователи считают, что мошенник мог совершить больше займов. Правоохранители ищут людей, пострадавших от действий вора.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по по ч.4 ст.209 кодекса Беларуси - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

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Теги: Минск
 
 
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Житель Верхнедвинска одалживал деньги у знакомых и не возвращал, общая сумма ущерба - около 30 тысяч рублей.
 
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