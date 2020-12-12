Армения заявила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в Нагорном Карабахе, сообщило Министерство обороны Армении в субботу.

Азербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Республики Арцах 11 декабря. "Подразделения армии обороны принимают адекватные меры", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики также заявила об инцидентах. По данным ведомства, трое военнослужащих армии обороны Карабаха были ранены во время вчерашней атаки.

Официальный Баку считает ситуацию в Карабахе стабильной. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что вчера произошел "ряд инцидентов", сообщила пресс-служба лидера страны.

Вернется ли мирная жизнь?

С сегодняшнего дня Азербайджанвоенное положение. При этом Армениятакого решения на своей стороне: 56 депутатов посчитали отмену военного положения преждевременной.

В прошлом месяце стороны приняли решение о прекращении боевых действий. Россия, Азербайджан и Армения подписали трехстороннее соглашение 10 ноября. Согласно ему, конфликтующие стороны должны были остановиться на занятых ими позициях и прекратить огонь.

На территории конфликта активно работают российские миротворцы, прибывшие в Карабах для разминирования территорий и сопровождения беженцев, которые возвращаются на места своего постоянного проживания. К слову, число последних достигло уже 37 тысяч.

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