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Армения заявила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе
12.12.2020 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в Нагорном Карабахе, сообщило Министерство обороны Армении в субботу.
Азербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Республики Арцах 11 декабря. "Подразделения армии обороны принимают адекватные меры", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики также заявила об инцидентах. По данным ведомства, трое военнослужащих армии обороны Карабаха были ранены во время вчерашней атаки.
Официальный Баку считает ситуацию в Карабахе стабильной. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что вчера произошел "ряд инцидентов", сообщила пресс-служба лидера страны.
Вернется ли мирная жизнь?
© Sputnik / Валерий Мельников
В прошлом месяце стороны приняли решение о прекращении боевых действий. Россия, Азербайджан и Армения подписали трехстороннее соглашение 10 ноября. Согласно ему, конфликтующие стороны должны были остановиться на занятых ими позициях и прекратить огонь.
На территории конфликта активно работают российские миротворцы, прибывшие в Карабах для разминирования территорий и сопровождения беженцев, которые возвращаются на места своего постоянного проживания. К слову, число последних достигло уже 37 тысяч.
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В ходе вчерашней атаки в Нагорном Карабахе были ранены трое солдат, однако их жизни ничего не угрожает.
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