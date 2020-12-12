Месяц протестов в Париже: на митинге задержали более 140 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. В столице Франции в четвертый раз прошел протест против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", задержаны 140 человек, сообщает РИА Новости .

Местом встречи манифистантов стала башня Сен-Жак в центре Парижа, финальной точкой маршрута - площадь Республики. Когда протестаны прибыли на конечный пункт, против них был применен водомет. На такие меры местная полиция была вынуждена пойти после того, как со стороны толпы в них полетели петарды.

В числе протестантов были и "желтые жилеты". Активисты этих акций с 2018 года выступают против увеличения цен на бензин и налога на топливо.

Почему протестуют в Париже?

Каждую субботу, начиная с 21 ноября, жители французской столицы выходят на улицы города высказать свое несогласие с принятием законопроекта "О глобальной безопасности".

Статья 24 этого закона предусматривает серьезное наказание за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей. Планируется, что документ поступит на рассмотрение Сената Франции в январе следующего года.

В случае причинения таким образом "вреда их физической или психической неприкосновенности", нарушителям грозит год тюрьмы и штраф не менее 45 тысяч евро.

В числе несогласных с законом - представители СМИ. Журналисты считают, что утверждение документа помешает им делать снимки во время манифестаций. Правительство Франции в ответ на это выступило с пояснениями: по их словам, сотрудникам СМИ по прежнему можно будет проводить фото- и видеосъемку по время протестных акций.

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